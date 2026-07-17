UAlg reforça presença no Barlavento com novo CTeSP em Marketing Digital

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Marketing Digital vai passar a ser lecionado também em Portimão, a partir do ano letivo de 2026/27.

A nova oferta disponibiliza 25 vagas e complementa a formação que continuará a funcionar em Faro, com 32 vagas, elevando para 57 o número total de lugares disponíveis. As candidaturas à primeira fase decorrem até 9 de agosto de 2026.

Em funcionamento em Faro desde o ano letivo de 2021/22, o curso entra no seu sexto ano, depois de um percurso de consolidação e de crescimento da procura. A abertura em Portimão reforça a cobertura territorial desta formação e aproxima-a dos estudantes e profissionais do Barlavento algarvio.

O curso inicia o seu funcionamento em Portimão com uma rede de 34 entidades parceiras, com protocolo para efeitos de realização de estágios curriculares. Entre empresas e outras organizações, esta rede reforça, desde o primeiro ano, a ligação da formação ao contexto real de trabalho.

As entidades parceiras representam diferentes setores de atividade, nomeadamente marketing e comunicação, turismo, hotelaria, eventos, comércio, serviços, administração local e tecnologia, refletindo o caráter transversal das competências na área do marketing digital.

A expansão desta oferta formativa responde ao crescente processo de digitalização das empresas e organizações. Os canais digitais assumem atualmente um papel central na comunicação, na promoção e comercialização de produtos e serviços, na relação com clientes e outros públicos e na monitorização dos resultados.

Esta transformação atravessa os diferentes setores da economia algarvia, do turismo e da hotelaria ao comércio, aos serviços, às entidades públicas e aos projetos empreendedores, aumentando a necessidade de profissionais qualificados nesta área.

Com a duração de dois anos, o CTeSP em Marketing Digital prepara técnicos superiores profissionais para apoiar o planeamento, a execução e a avaliação de atividades de marketing digital. A formação integra uma forte componente prática e um estágio curricular em contexto real de trabalho. O CteSP em marketing digital permite também prosseguir estudos no ensino superior, de acordo com a legislação em vigor.

O plano de estudos abrange áreas como conteúdos digitais e marketing de conteúdos, redes sociais, publicidade online, otimização para motores de pesquisa, email e mobile marketing, comércio eletrónico, métricas, web analytics e utilização de ferramentas profissionais do setor.

A abertura do curso em Portimão dá continuidade à estratégia institucional de reforço da presença da UAlg na região, desenvolvida ao longo dos últimos anos em articulação com o Município de Portimão e prosseguida pela atual equipa reitoral, alargando ainda mais a atividade no Barlavento algarvio. As duas instituições reafirmam a cooperação em torno do desenvolvimento do futuro Campus do Barlavento e da aproximação da Universidade ao tecido social, económico e institucional desta área da região.

«A abertura deste curso em Portimão dá continuidade a uma estratégia institucional que a Universidade do Algarve tem vindo a desenvolver em articulação com o Município. Ao levar ao Barlavento uma formação ajustada às necessidades atuais das empresas e de contextos não académicos, aproximamos o ensino superior das comunidades e reforçamos o contributo da Universidade para a qualificação e o desenvolvimento regional», afirma Alexandra Teodósio, Reitora da Universidade do Algarve.

«A experiência acumulada ao longo dos últimos cinco anos permitiu consolidar a qualidade pedagógica do curso e aprofundar a relação com o mercado de trabalho. Em Portimão, os estudantes encontrarão uma formação já testada, com uma forte componente prática e uma rede diversificada de entidades parceiras para a realização dos estágios curriculares», refere Luís Nobre Pereira, Diretor da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo.