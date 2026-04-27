Olhão voltou a celebrar o 25 de Abril com cerimónias e homenagens à liberdade

O concelho de Olhão voltou a celebrar o 25 de Abril de 1974, reafirmando os valores da Revolução dos Cravos através de um programa diversificado que uniu momentos institucionais e culturais, envolvendo a comunidade numa homenagem à liberdade e à democracia.

As comemorações tiveram início com a tradicional cerimónia do hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, num momento marcado pelo simbolismo e pela união entre autarcas, entidades e

população. A cerimónia contou com a participação de Pedro e Teresa Viola, que interpretaram o Hino Nacional e “Grândola, Vila Morena”, acompanhados pela Banda Filarmónica 1º de Dezembro

de Moncarapacho, evocando de forma emotiva o espírito de Abril.

Seguiu-se, no Jardim Pescador Olhanense, a cerimónia de promoção de Bombeiros Sapadores, onde foi reconhecido o mérito, a dedicação e o compromisso destes profissionais. Na ocasião, o

presidente da Câmara Municipal, Ricardo Veia Calé, destacou o “orgulho nos Bombeiros Municipais de Olhão”, sublinhando que “sabemos que temos uma corporação de bombeiros que está à altura dos meses desafiantes que se avizinham”, numa referência à época de incêndios. O autarca acrescentou ainda que “Olhão tem uma das corporações mais qualificadas a sul do país” e revelou: “Até final do ano queremos lançar o concurso para a construção do novo quartel dos bombeiros”.

As celebrações culminaram à noite, no Auditório Municipal Maria Barroso, com o espetáculo “Domingos Caetano Canta Abril”, que trouxe à memória músicas e emoções ligadas à história recente do país, num ambiente de homenagem e reflexão.

Mais do que assinalar uma data, Olhão voltou a celebrar um legado. Um legado que, como referiu Ricardo Veia Calé, “foi conquistado com muito esforço” e que deve ser honrado diariamente: “todos os dias devemos trabalhar para que se cumpra a liberdade, porque a liberdade é uma conquista diária”.