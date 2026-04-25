‘Raveolutions’ celebra 33 anos na RUA FM

O programa Raveolutions, conduzido por Helena Isabel, assinala hoje 33 anos na antena da RUA FM. Dedicado ao mundo da música eletrónica, o programa dá a conhecer alguns dos melhores DJs e produtores, com sets exclusivos ao longo de três horas de emissão.

Para assinalar a data, a emissão de hoje, às 22h, conta com a presença do Dj Justt, numa edição especial que promete animar a noite.

Podes acompanhar o Raveolutions todas as sextas-feiras às 22h, com repetição às 03h de domingo, sempre em 102.7FM ou rua.pt