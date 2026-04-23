Faro celebra o 25 de abril com concerto da Orquestra do Algarve que revisita a memória da revolução

Comemorações iniciam-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e culminam, ao final da tarde, com um espetáculo no Teatro das Figuras.

O Município de Faro e a Assembleia Municipal de Faro assinalam o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa comemorativo que decorre ao longo do dia, conjugando a evocação institucional com a celebração cultural.

As comemorações têm início pelas 09h30, com o hastear das bandeiras, seguindo-se, às 10h00, a sessão solene evocativa, que terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, reunindo os eleitos locais e os representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Faro. A cerimónia integra intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Pina, e do Presidente da Assembleia Municipal, José Macário Correia, bem como as intervenções das diferentes bancadas partidárias. O programa inclui ainda vários momentos culturais dinamizados pela Associação Cultural Música XXI, com a participação do Grupo de Flautas F3, de Ana Cristina Oliveira (poesia – Teatro DoisMaisUm), de Beatriz Barroso e do Coral Feminino “Outras Vozes”.

O momento alto das comemorações terá lugar ao final da tarde, às 18h30, no Teatro das Figuras, com o concerto “As Novas Memórias da Revolução”, interpretado pela Orquestra do Algarve, sob a direção do maestro Pablo Urbina.

O espetáculo propõe um percurso musical em torno da luta, do despertar e do triunfo da liberdade, cruzando repertório clássico e criação contemporânea. Destaque para a estreia mundial da obra “Emergimos da noite e do silêncio”, da compositora Sara Carvalho, uma criação que evoca a energia coletiva da revolução e integra o público como parte ativa da experiência sonora. O concerto prossegue com um Tributo a Sérgio Godinho, figura maior da música portuguesa e da canção de intervenção. Juntam-se em palco a Orquestra do Algarve, o ensemble vocal Canto Nono, o cantor Tiago Nacarato e o Coro Comunitário da Associação Musical do Algarve.

Antes do início do concerto, o público será acolhido por um momento de abertura musical protagonizado pela jovem intérprete Violeta, acompanhada por Mauro Amaral, num arranque que reforça a ligação entre gerações e expressões artísticas.

Com este programa reafirma-se o compromisso com a preservação da memória coletiva e com a valorização da cultura como expressão dos valores de Abril — liberdade, participação e cidadania.