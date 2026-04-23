OPTO’26: Fórum de educação e formação regressa a Albufeira

O maior Fórum de Educação e Formação a sul do rio Tejo está de regresso a Albufeira. A XII edição do OPTO acontece entre os dias 13 e 15 de maio, e promete juntar milhares de jovens no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

Durante três dias, o espaço vai receber dezenas de expositores de entidades de diversos setores e conta com um programa de animação com várias atividades previstas.

Com um modelo consolidado, o OPTO vai trazer até ao Pavilhão Desportivo de Albufeira milhares de jovens de vários pontos da região. O objetivo passa por dar a conhecer aos alunos um conjunto diverso de oportunidades, e apoiar o processo de tomada de decisão sobre os próximos passos dos seus percursos formativos.

Para isso, o espaço vai contar com cerca de 60 expositores, de entidades de setores como o Ensino Secundário e Profissional, Ensino Superior, Línguas, Mobility & Study Abroad, e vários outros. O OPTO conta ainda com um programa de animação que se divide entre atuações, apresentações, demonstrações culinárias e experiências, e que promete dinamizar o espaço ao longo dos três dias.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira salienta a importância do OPTO para os jovens do concelho e da região. Para Rui Cristina, “o OPTO representa o compromisso do Município com as novas gerações, que devem ser apoiadas nos momentos de escolha sobre o futuro”. “Apostar nos jovens passa também por criar oportunidades para sair da sala de aula e observar os diferentes futuros que todas estas entidades lhes podem proporcionar”, acrescenta.

A edição de 2026 do OPTO está inserida no âmbito da programação oficial “Albufeira Cidade Europeia do Desporto 2026” e conta com cobertura da Rádio Universitária do Algarve (RUA).

A entrada é gratuita e não está sujeita a inscrição. O programa completo vai ser divulgado em breve.