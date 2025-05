OPTO’25: Fórum de educação e formação arranca em Albufeira

Considerando o forte impacto regional do OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve, o Município de Albufeira, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve e Instituto do Emprego e Formação Profissional, decidiram avançar para a organização do XI Fórum de Educação e Formação do Algarve, que decorrerá no Pavilhão Desportivo de Albufeira nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2025.

Este evento tem como objetivo apoiar as decisões familiares no âmbito do percurso escolar, académico e profissional, dos jovens estudantes, acolhe representantes do ensino superior, ensino secundário e profissional, línguas, mobility e study abroad, bem como outras entidades, incluindo as militares e de socorro.