Primavera Literária e Feira do Livro de Faro estão de volta

Entre 14 e 18 de maio, no Jardim da Alameda e a Biblioteca Municipal vão ser o epicentro da celebração da cultura com mais uma edição da Primavera Literária, que acontecerá ao mesmo tempo que a 47ª Feira do Livro.

Marcam presença autores aclamados como Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, Moita Flores, Filipa Fonseca Silva, Pedro Chagas Freitas, entre muitos outros.

Durante os cinco dias, vais ter ainda concertos, atividades para famílias e podcast ao vivo com Sam the Kid e Marco Neves

Marca na tua agenda! De 14 a 18 de maio, no Jardim da Alameda e Biblioteca Municipal, a Primavera Literária e a Feira do Livro de Faro

Toda a programação em cm-faro.pt e no facebook da biblioteca.

Podes ver toda a programação aqui.