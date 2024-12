Orçamento Participativo: Município de Faro promove nova edição

O período de apresentação online de propostas para o Orçamento Participativo de Faro decorre até ao próximo dia 31 de dezembro.

Após a primeira fase, que aconteceu nos meses de outubro e novembro deste ano, em que o Município realizou 12 Encontros Participativos nas diversas Freguesias/Uniões de Freguesias do Concelho, concretiza-se, agora, o momento, em que os cidadãos interessados (residentes, trabalhadores ou estudantes em Faro), podem partilhar as suas ideais, propondo soluções inovadoras e sustentáveis para melhorar a qualidade de vida, contribuindo, de forma ativa, para o desenvolvimento da comunidade.

As propostas podem ser submetidas através da plataforma online do Orçamento Participativo de Faro, acessível em http://op.cm-faro.pt.

O processo é aberto e simples, incentivando a uma participação inclusiva e transparente.

O Orçamento Participativo de Faro realiza-se desde o ano 2000 e é uma ferramenta de democracia participativa, que permite aos cidadãos decidir diretamente sobre uma parte dos investimentos municipais. Esta iniciativa tem como objetivo reforçar o diálogo entre o município e a população, promovendo uma gestão mais colaborativa e orientada às reais necessidades dos cidadãos.

Para mais informações ou dúvidas sobre o processo de apresentação de propostas, os interessados podem consultar o site oficial do OP Faro, ou entrar em contacto com a Divisão de Intervenção Social e Políticas participativas, localizada na Praça José Afonso, nº1. Podem, igualmente, contactar através do telefone 289870869, ou do email op@cm-faro.pt.