Ligação de alta velocidade: Faro, Huelva e Sevilha reforçam posição

A ligação ferroviária de alta velocidade entre Faro, Huelva e Sevilha foi reiterada na passada segunda-feira, dia 9 de dezembro, pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, Pilar Miranda, Alcaldesa de Huelva e José Luís Sanz, Alcalde de Sevilha.

Os três autarcas foram unânimes ao reforçarem a importância e a necessidade desta linha sendo uma iniciativa prioritária na Rede Transeuropeia de Transportes. Neste segundo manifesto, sendo que o primeiro foi realizado a 13 de fevereiro em Huelva, apelam aos governo português e espanhol, bem como, à União Europeia que mobilizem recursos financeiros europeus e investimentos nacionais na ligação Faro-Huelva-Sevilha e que iniciem estudos e trabalhos preliminares.

Para além do Presidentes e dos Alcaldes presentes esteve José Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Algarve, que evidenciou a intenção e empenho dos governantes nacionais e europeus a antecipar para 2035 a existência da rede de alta velocidade, reforçando também que o Comissário Europeu dos Transportes terá recebido de Ursula von der Leven a indicação de continuar a trabalhar nesse sentido. Rui Coutinho, representante do Ministério das Infraestruturas e Habitação, também marcou presença e disse que

Já foi possível estabelecer um acordo para o desenvolvimento dos estudos necessários à viabilização deste plano, estando as Infraestruturas de Portugal e a espanhola em contacto para iniciar o procedimento.

O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, determinou que esta é “uma infraestrutura que simboliza progresso, cooperação transfronteiriça, sustentabilidade e partilha cultural e a conectividade” e que assumiram “um compromisso histórico, que leva as nossas regiões a aprofundar uma ligação, que vai muito além da mera conexão ferroviária; é um passo decisivo e muito concreto para a integração das nossas comunidades e economias, ligando-nos às grandes redes europeias de transporte e promovendo o intercâmbio de populações, ideias e bens”. Além disso, o autarca afirma que “aproximará Algarve e Andaluzia a África, América Latina e Europa”.

A Alcaldesa de Huelva ressaltou a proatividade do governo português que de forma decisiva criou um grupo de trabalho com todas as administrações para avançar efetivamente com o projeto e deixou o seu agradecimento a José Luis Sanz e Rogério Bacalhau pelo “firme compromisso em relação a este tema”. A autarca de Huelva afirma que a construção da linha de alta velocidade Faro-Huelva-Sevilha é “justiça social” e é “essencial para o progresso e o futuro das nossas cidades”.

Para além disso, José Luis Sanz, Alcalde de Sevilha, destacou que esta ligação ferroviária é “uma dívida histórica da União Europeia” e afirmou que esta representa uma grande oportunidade, quer para o turismo, como para o desenvolvimento económico das três cidades, e ainda sublinhou que “com a Alta Velocidade entre a Andaluzia e o Algarve, não só virão mais visitantes, mas também projetos empresariais, riqueza e novos empregos”.

No início dos contactos entre as entidades dos dois países houve um agradecimento ao Primeiro-ministro, Luís Montenegro e ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz por terem colocado na agenda da 35ª Cimeira Luso-Espanhola, realizada em Faro, a 23 de outubro deste ano, esta temática tendo sido acordada a realização de “estudos de fluxos de mobilidade e as análises custo-benefício para a ligação Faro-Huelva”, mais especificamente no ponto 48º.

Rogério Bacalhau, José Luis Sanz e Pilar Miranda saíram em acordo e reforçaram que este plano envolverá os governos português e espanhol com o mesmo nível de empenho no trabalho, que transformará a ligação ferroviária entre Faro-Huelva-Sevilha numa realidade.