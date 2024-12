A UALG celebra 45 anos com uma sessão solene

A Universidade do Algarve celebra amanhã (dia 11 de dezembro) o seu 45º aniversário com uma sessão solene que se vai realizar pelas 15h no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos do Campus de Gambelas.

A sessão vai iniciar-se com um cortejo académico seguido de momento musical. Durante a sessão vão decorrer intervenções por parte da Presidente do Conselho Geral, Ana Jorge, do funcionário, Adriano Pires, do Presidente da Associação Académica, Rodrigo Carlos, da docente Dulce Estêvão, e para terminar a última intervenção da sessão será do Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas.

Além das intervenções vão ainda ser atribuídos os prémios Universidade do Algarve aos diplomados com mérito no ano letivo de 2022/2023 , Prémio 3MT-UAlg, Prémio Investigador UAlg e o Prémio Manuel Gomes Guerreiro.

Os funcionários que completam 25 anos de carreira na instituição vão ser honrados com medalhas e diplomas e vai ainda ser feito um agradecimento aos funcionários e docentes aposentados em 2024.

Durante o decorrer da sessão vão ainda ser apresentados os novos doutores UALG, anunciados os vencedores do orçamento participativo e atribuído o título de Professor Emérito a Efigénio Rebelo.

Terminada a sessão irá decorrer um cocktail de convívio.