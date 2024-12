O Silves Alegria do Natal está de regresso

A cidade de silves promove até dia 5 de janeiro o Silves Alegria do Natal, um evento que reúne na Praça Al-Mutamid diversas atividades natalícias para miúdos e graúdos.

A pista de gelo, o carrossel e o comboio de Natal são o destaque desta edição que inclui também uma programação variada de espetáculos para toda a família, teatro, circo, música, dança, concertos, mercadinho de Natal, ateliês de Natal e ainda a chegada do Pai Natal.

Todas as atividades são gratuitas e estão abertas diariamente ao público entre as 14h e as 20h da noite. As únicas alterações ao horário são nos dias festivos e podem ser consultadas no site da Câmara Municipal de Silves.

A RUA esteve presente no dia da abertura do recinto onde falamos com a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma. Segundo a autarca, o principal objetivo deste evento é a celebração da união e o encontro de gerações.

Ainda em declarações à RUA FM e quando questionada sobre o que diferencia este evento dos restantes que estão a decorrer pelo Algarve a presidente da câmara municipal não hesitou em destacar as melhores características do evento. Para Rosa Palma, os pontos diferenciadores são três: a gratuitidade, o facto de todo o evento estar pensado para crianças e adultos poderem usufruir das atividades em conjunto e a boa comida dos mercados de natal presentes.

Podes consultar o programa completo do Silves Alegria do Natal em cm-silves.pt