Manuel Aureliano Alves é o vencedor da 3ª edição do “Prémio Investigador UAlg”

Manuel Aureliano Alves, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) e investigador do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), é o vencedor da 3ª edição do “Prémio Investigador UAlg”, que visa distinguir e reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido por um investigador da Universidade do Algarve, na área da investigação científica, com destaque a nível nacional e internacional, de que resulte impacto efetivo na produtividade científica e na afirmação da excelência da Instituição.

O Prémio materializa-se na entrega de um diploma, na cerimónia pública do Dia da Universidade, que este ano se realiza dia 11 de dezembro, e de uma dotação no valor de cinco mil euros.

Manuel Aureliano Alves é licenciado em Bioquímica, mestre em Biologia Celular e doutorado em Bioquímica/Bioenergética pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Na UAlg, desde 1997, tem promovido e desenvolvido, juntamente com os seus alunos do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da UAlg – Nebqual e colaboradores, o ensino e a investigação em Bioquímica.

No Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da UAlg desenvolve os seus estudos de investigação em proteínas associadas com o mecanismo e a regulação da contração muscular, nomeadamente miosina, actina e Ca2+-ATPase. Adicionalmente, devido às atividades biológicas dos polioxometalatos (POMs), tais como o decavanadato (V10), tem focado a sua investigação na provável utilização destes POMs como potenciais fármacos do futuro no combate contra bactérias resistentes a antibióticos, cancro, diabetes e mais recentemente no tratamento da doença de Alzheimer.

Para Manuel Aureliano, “as instituições universitárias devem promover e desenvolver nos seus alunos a originalidade de pensamento, um dos grandes pilares das ciências moleculares e aplicadas”. Sobre a atribuição do prémio refere: “Sinto-me sinceramente honrado pela atribuição deste prémio, pois o reconhecimento em casa é simplesmente o melhor e muitas vezes não nos chega. Dedico este prémio aos meus mentores e/ou colaboradores que me souberam esperar…e a ti…”.

O júri da edição 2024 contou com os seguintes elementos: Miguel Castelo-Branco Craveiro Sousa, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior; Maria Cristina de Oliveira Salgado Nunes, professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve; Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira, professora associada com agregação e coordenadora do polo da Universidade do Algarve do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade (CENSE); Delminda Maria de Jesus Moura, professora associada aposentada e investigadora do Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve; e Joana Gaspar de Freitas, investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa.

Este prémio visa, principalmente, fomentar a participação dos docentes e investigadores da UAlg em projetos e na internacionalização da Instituição, com impactos efetivos na produtividade científica e na afirmação da excelência da Universidade do Algarve enquanto Instituição que integra o Sistema Científico e Tecnológico Nacional.