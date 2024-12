Compras no comércio local do concelho de Loulé podem valer um automóvel

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, promove, uma vez mais, a campanha “Um Natal Especial”, envolvendo o comércio local do concelho de Loulé.

Assim, até 5 de janeiro de 2025, por cada 10€ em compras, os compradores podem habilitar-se a vales nos estabelecimentos aderentes e ao sorteio de um veículo automóvel.

Serão dois sorteios que terão lugar no dia 17 de dezembro e 6 de janeiro, e em cada um deles serão sorteados 15.000,00€ em vales de compras no comércio local. No dia 6, será também sorteado um veículo automóvel.

Os interessados podem consultar as condições e os estabelecimentos aderentes aqui.

Esta campanha que pretende dar um incremento ao comércio local passou também pelo lançamento de uma publicação onde consta uma produção fotográfica em que são promovidos alguns artigos que podem ser adquiridos nas lojas participantes, com sugestões de presentes de Natal.