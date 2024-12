A tomada de posse dos novos órgãos sociais da AAUAlg acontece hoje

Vai decorrer esta tarde, às 17h, no Grande Auditório das Gambelas da Universidade do Algarve a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve.

Relembramos que as eleições aconteceram em novembro, e foram eleitas a Lista T, de Rodrigo Raziel para a direção-geral, a Lista P, de Francisco Neves na Mesa da Assembleia Geral e para o Conselho Fiscal foi eleita a Lista F, de Mosiah Espirito Santo.

Segundo a nota enviada, a Mesa da Assembleia Magna e a Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, convidam a comunidade académica para a cerimónia da Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Académica da Universidade do Algarve.

A Rádio Universitária do Algarve vai marcar presença no evento, com entrevistas e diretos do Grande Auditório das Gambelas, durante esta tomada de posse da AAUAlg. Para acompanhar em 102.7 ou rua.pt ao longo da tarde desta quinta-feira (dia 5).

Durante a campanha eleitoral, a RUA FM esteve à conversa com todas as listas eleitas para este próximo mandato de 2025, disponível aqui.