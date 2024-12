Futebol Virtual: AFA vence Torneio Interassociações de FC25

A Associação de Futebol do Algarve conquistou a primeira edição do Torneio Interassociações de Futebol Virtual em FC25, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e que teve lugar na Cidade do Futebol, em Lisboa.

Representada por Diogo “diogo10fifa” Gonçalves, jogador do UD Castromarinense, a AFA venceu a congénere de Viseu na final (agregado de 5-3 nos dois jogos), depois de ultrapassar Castelo Branco nas meias-finais e de terminar a primeira fase no segundo posto, entre as sete associações participantes.

O torneio teve transmissão em direto na Twitch, que pode ser consultada aqui.