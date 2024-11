Algarve 2030 mobiliza 6 milhões de euros para infraestruturas da UAlg

Os Fundos Europeus alocados ao Programa Regional ALGARVE 2030, vão financiar a criação, ampliação e modernização de infraestruturas e equipamentos de ensino superior em Faro e em Portimão, no Barlavento, contribuindo para a diversificação e reforço da oferta formativa, com cursos técnicos superiores profissionais nas áreas da Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI).

Trata-se de um investimento com uma dotação de fundos europeus FEDER na ordem de 6 milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento de 60%.

Esta ação visa responder aos problemas estruturais relacionados com o défice de qualificações ao nível do ensino superior, em particular nas áreas das ciências e das tecnologias, que penalizam os futuros desafios decorrentes das transições digital e climática, pretendendo aumentar o número de alunos e de diplomados com o ensino superior em áreas STEAM ((Science, Technology, Engineering, Arts Mathematics), justificam estas novas instalações e equipamentos, que viabilizem esses investimentos.

Nos últimos 20 anos (terminados em 2022/23), a taxa de escolarização no ensino superior aumentou 6,5 pontos percentuais (p.p.) no Algarve, de 18,9% para 25,4%, não conseguindo acompanhar o crescimento do País, que registou um aumento de 15,3 p.p., de 27,5% para 42,8%.

O investimento no aumento de capacidade realizar-se-á em diversos espaços da Universidade do Algarve, com um novo edifício no Campus de Portimão, em lote a ceder pelo Município, o novo Edifício Digital do campus de Gambelas, e equipamentos na Escola Superior de Educação e Comunicação no Campus da Penha. Será ainda modernizado o Laboratório de Inovação Alimentar (UAlg Tech Med) no campus da Penha.

Os contributos esperados com a mobilização destes tipos de ação são os seguintes:

Aumentar as relações de cooperação entre a Universidade e os empregadores, por via da realização de estágios, e da criação de oferta formativa (microcredenciais) ajustadas às necessidades do tecido económico;

Aumentar a taxa de participação e os indicadores de sucesso educativo dos jovens residentes no Barlavento Algarvio;

Garantir condições físicas ao aumento da taxa de participação dos jovens no ensino superior, com mais de 500 jovens/ano a iniciarem CTeSP, e por essa via contribuir para aumentar a percentagem de jovens com 18-22 anos a frequentar o ensino superior para valores superiores a 30% em 2030, bem como multiplicar por 5 o número de adultos em formação ao longo da vida em todas as IES até 2030;

Garantir acessibilidades físicas adequadas em todas as infraestruturas pedagógicas de ensino superior.

O Aviso-convite já foi publicado convidando a entidade pública (UAlg) a apresentar as candidaturas até ao próximo dia 30 de junho de 2025.

Consulte aqui os avisos publicados.