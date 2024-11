Os 22 anos da RUA FM celebram-se com um programação especial

É já esta quinta-feira, dia 28, que a Rádio Universitária do Algarve celebra os 22 anos da sua fundação e com um dia recheado de celebrações.

Ao longo do dia de amanhã a RUA FM celebra mais um aniversário com uma emissão especial, das 08h às 19h com as dezenas de colaboradores que compõem a equipa. Ao todo, vão ser mais de vinte vozes a passar pelos microfones da rádio amanhã, com emissões especiais dedicadas ao passado, presente e futuro da rádio algarvia.

Durante estas horas de emissão, a RUA vai ter muitos jogos, quizzes, animação e novidades para os seus ouvintes. Para além disto, uma das grandes novidades deste dia, é a emissão contar com parte audiovisual, com livestream no YouTube da RUA FM ao longo das várias horas a transmitir.

É um dia especial, que marca mais um aniversário da rádio algarvia que está de «cara lavada», fruto das obras profundas que as instalações sofreram no último ano. Os estúdios de som estão completamente renovados a nível estrutural e técnico, com novos equipamentos de som modernos e também novos revestimentos nas várias divisões da “casa” da Rádio Universitária do Algarve. Todas estas novidades nos estúdios da RUA vão ser devidamente divulgadas em vídeo nas redes sociais da rádio, num vídeo de apresentação (em colaboração com Sebastião Costa).

Além disto, a grelha de programação da RUA FM está renovada, com novas rubricas/programas que estrearam nas últimas semanas mas ainda há novidades a chegar à emissão, que serão anunciadas durante esta quinta-feira, em 102.7FM e rua.pt.

Fica atento às redes sociais da RUA para acompanhares todas as novidades e vem celebrar connosco o nosso 22º aniversário!