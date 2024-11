O sistema de videovigilância de Faro já esclareceu 39 crimes

Os responsáveis da Câmara Municipal de Faro e do Comando da Polícia de Segurança Pública de Faro reuniram na semana passada para um ponto de situação da segurança e criminalidade no município, bem como um balanço dos primeiros três meses do novo sistema de videovigilância, inaugurado no passado dia 27 de agosto com um total de 41 câmaras, instaladas em 32 pontos da cidade.

A reunião contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, do comandante distrital da PSP de Faro, Superintendente Dário Prates, e do recém-designado Comandante da Polícia Municipal de Faro, Fernando Duarte.

Os responsáveis da PSP referiram que os dados provisórios relativos a este ano parecem manifestar uma estabilização da criminalidade geral, bem como da criminalidade violenta e grave, face a 2023. No entanto, por outro lado, de acordo com indicadores relativos aos últimos anos, a criminalidade registada em Faro tem incidido em particular sobre crimes como burlas informáticas e comunicações, outras burlas ou furtos de oportunidade ou, no caso de criminalidade violenta e grave, casos de extorsão – nomeadamente através da internet – ou resistência e coação sobre funcionário.

Por este motivo, e tendo em conta a natureza da maioria destes crimes, além do necessário esforço de patrulhamento e visibilidade, dando resposta ao aumento exponencial do número de residentes e turistas registado ao longo dos últimos anos no concelho de Faro, o Comando da PSP de Faro tem procurado também promover um conjunto de ações de sensibilização e prevenção criminal, dirigidas aos vários escalões etários e sociais, de forma a ter impacto real na criminalidade registada.

Por outro lado, o balanço da entrada em funcionamento do sistema de videovigilância do Município ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro é igualmente positivo, indicando também uma diminuição da criminalidade em toda a área abrangida. Até ao momento, revelaram os responsáveis da PSP, já foram esclarecidos um total de 39 crimes com recurso ao sistema de videovigilância.

Dado o impacto positivo da implementação desta primeira fase do sistema, que implicou um investimento municipal superior a 450 mil euros, os responsáveis do Município de Faro e do Comando da PSP de Faro concordaram em avançar, desde já, para um projeto de complemento e alargamento do sistema de videovigilância atualmente existente, operado pela PSP ininterruptamente 24 horas por dia.

Paralelamente, e em prol do sentimento de confiança e segurança da sua população e visitantes, o Município de Faro pretende continuar a reforçar a colaboração com a Polícia de Segurança Pública – nomeadamente através das reuniões do Conselho Municipal de Segurança, das reuniões regulares de coordenação – Fiscalização Administrativa e de Trânsito, bem como no âmbito de eventos ou planos de alteração urbanística – mas também em articulação com a Polícia Municipal, que deverá entrar em funcionamento no início do próximo ano.