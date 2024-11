FARO: A irreverência das artes performativas em cena no Festival MOTUS

O MOTUS – Festival de Artes Performativas de Faro, regressa com mais propostas ousadas e irreverentes para surpreender o público algarvio. Decorre de 7 a 14 de dezembro e tem produção do Teatro das Figuras.

‘Parque Central’, do colectivo Erva Daninha, é o espectáculo de abertura desta edição, que utiliza o circo contemporâneo para retratar o ritmo apressado da sociedade actual, convidando o público a reflectir sobre essa realidade. Acontece no dia 7 de dezembro, sábado, pelas 21h30, no Teatro das Figuras.

No dia 12, quinta-feira, pelas 19h00, Lígia Soares e Henrique Furtado apresentam ‘Godôs’, uma performance da colecção ‘Morrer pelos Passarinhos’, que explora a temática da espera. Esta performance consiste em tentar convencer as pessoas que caminham pela rua a irem ao palco de um teatro. No início da apresentação, o público senta-se frente a um palco vazio, pois ‘falta um ator’. Os criadores têm a missão de ‘encontrar’ um potencial ator.

O Festival MOTUS prossegue com uma criação de Alfredo Martins e Marco da Silva Ferreira intitulada ‘Silent Disco’. Consiste num espectáculo imersivo que convida o público a formar uma comunidade temporária, guiada através de auscultadores pelo espaço vazio de um bar/discoteca. Terá lugar no dia 13 de dezembro, no Art Haus Club, pelas 23h00.

‘Control Freak’ é outra das apostas deste ano. Assume-se como uma performance divertida, cativante e inovadora que combina humor, circo, tecnologia e música ao vivo. Com criação e interpretação do multifacetado artista Kulu Orr, apresenta-se ao público no Teatro das Figuras no dia 14, às 21h30.

Em paralelo com os espectáculos o MOTUS promove a oficina ‘Corpo/ser vivo’, uma oficina de pesquisa de movimento e interpretação com Ana Borges, que convida a conhecer e escutar o corpo. Decorre nos dias 9, 10 e 11 de dezembro no Teatro das Figuras, das 18h30 às 21h30. A participação é gratuita mas é obrigatória inscrição através daqui.