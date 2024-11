A 4ª Edição do Festival Contrapeso está a chegar a Loulé

De 28 de novembro a 1 de dezembro de 2024 o Festival Contrapeso chega a Loulé, este ano com o tema NO CODER.

A 4ª edição do festival será composta por 8 espetáculos, 2 masterclasses, 1 oficina para os mais novos e 1 Dj Set. Além disso, terá uma programação paralela a decorrer durante os 4 dias nos 5 espaços do município: Cineteatro Louletano, Solar da Música Nova, Casa da Mákina, Casa da Cultura de Loulé e Bafo de Baco.

O Contrapeso é um festival de artes performativas, organizado pela Mákina de Cenas, que acontece anualmente, com uma oferta artística e cultural independente e transdisciplinar. Durante os 4 dias de festival Loulé recebe uma programação paralela de cruzamentos artísticos, com destaque no teatro e no jazz. Cada edição contém um tema: 1ª de solo a solo; 2º from paris with love; 3ª gerações e; e para a 4ª edição o tema escolhido foi no coder. Esta é a segunda edição de cariz internacional que pretende encher a cidade algarvia com o seu espírito rebelde e com propostas diferenciadoras, destacando grandes nomes como Yessai Karapetian, Adam Ben Ezra, a Companhia Chapitô e muitos outros.

A proposta para a 4ª edição do Contrapeso vai desde espetáculos sem palavra, com um teatro físico que conta a história de uma família de refugiados de guerra- “Une histoire vraie”, uma reinvenção de clássicos como “As Criadas” pela Companhia Chapitô até ao questionamento da identidade e sentimento de pertença por Ulima Ortiz com “Femme Hybride”. O público também fará parte de algumas atuações como é o caso da “iMYTHOS beta 2 Deuses da Loucura”, em que o publico controlará os passos do intérprete.

Na música contamos pela primeira vez no festival e em Portugal com o vencedor do LetterOne RISING STAR Jazz Award 2021, YessaÏ Karapetian. dia 29 de novembro às 21h, no cineteatro Louletano.

As oficinas e masterclasses são também um momento de união e de aprendizagem artística entre crianças e famílias para conhecerem a linguagem do teatro de marionetas e de formas animadas. Para além disso, através de materiais recicláveis os participantes aprenderão a expressar-se através das mesmas.

Ao longo dos 4 dias teremos uma mistura de performances, jazz, teatro, rock e world music, numa edição com 3 estreias nacionais e mais de 20 artistas de 9 nacionalidades. Para fechar a 4ª edição do festival haverá uma afterparty no Bar Bafo de Baco às 23h30 com NO CODER DJ set.

Mais informações aqui