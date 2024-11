Sistema de gestão académico da UAlg alvo de ciberataque

A Universidade do Algarve foi alvo dum ciberataque ao seu sistema de gestão académico (academico.ualg.pt) entre 14 e 19 de Novembro. No entanto, desde esta terça-feira que o ciberataque foi mitigado através da correção do software do sistema de gestão académico e deixou de existir ameaça de segurança.

Durante este ciberataque foram extraídos dados pessoais de membros da comunidade, entre os quais endereços de correios eletrónicos e os nomes dos utilizadores.

O ciberataque não extraiu de igual forma todos os dados pessoais, tendo a Universidade do Algarve informado individualmente os visados sobre quais os dados que foram afetados e quais as medidas necessárias para a sua proteção, cumprindo, assim, com as obrigações do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Cumprindo com as obrigações do Regulamento de Proteção Geral de Proteção de Dados, os visados podem tomar as medidas que considerem necessárias para a proteção, como por exemplo:

– Alteração da senha de acesso à conta de correio eletrónico que forneceram à UAlg;

– Tomar especial atenção aos emails que recebem de destinatários desconhecidos ou não solicitados, por possível tentativa de phishing ou fraude.

A UAlg já reportou o incidente às autoridades competentes, nomeadamente ao Centro Nacional de Cibersegurança, Comissão de Proteção de Dados e Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Policia Judiciária.

“Lamentamos o ocorrido e os possíveis inconvenientes que do mesmo possam advir. A UAlg tem tido sempre o compromisso de manter o maior nível de segurança da informação de todos os membros da comunidade académica, e continuamos empenhados em manter e melhorar este compromisso”, revela o comunicado da comunicação do Regulamento Geral da Proteção de Dados da UAlg assinado pelo reitor Paulo Águas.

Para mais informações ou esclarecimentos adicionais, podem contactar o Encarregado de Proteção de Dados em rgpd@ualg.pt.