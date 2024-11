Arouca vs Farense vai ser relatado em exclusivo na RUA FM

Amanhã (23 de novembro), a partir das 15h da tarde, a RUA vai relatar em direto e exclusivo o jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal entre o Arouca e o Farense.

Na emissão, em 102.7FM ou rua.pt, o jogo do Farense vai ter intervenções pontuais no decorrer da transmissão dos jogos do campeonato distrital de futebol algarvio e em simultâneo vai ser transmitido na íntegra no Facebook da RUA.

O relato vai estar mais uma vez a cargo do Nélson Soares, que vai estar em direto do Estádio Municipal de Arouca.

Podes assistir ao relato na integra na página de Facebook da RUA FM

Fotografia: Sul Informação