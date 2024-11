36 anos da ESGHT (UAlg) celebram-se hoje com entrega de bolsas e apresentação de livro sobre a escola

A Escola superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Univesidade do Algarve celebra hoje os seus 36 anos de existência com entrega de bolsas de mérito/estudo e apresentação de um livro sobre a história da escola nas últimas décadas.

As celebrações arrancam hoje, a partir das 16h30, com uma sessão de abertura com Alexandra Rodrigues Gonçalves, diretora da ESGHT, Ana Martins que é subdiretora da escola, e também Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve.

Depois disso, vão ser entregues as bolsas de estudo e de mérito, primeiro da agência EC Travel, com o diretor Eliseu Correia e também Cláudia Ribeiro de Almeida, diretora do curso de turismo de Faro.

Há também uma entrega das bolsas de mérito dos cursos de mestrado com as diretoras dos mestrados desta escola, Cláudia Henriques (Direção e Gestão Hoteleira), Filomena Alves (Fiscalidade) e Maria da Fé Brás (Gestão de Recursos Humanos).

Após isso, vão ser entregues as distinções dos 25 anos de serviço na ESGHT e ainda vai ser apresentado o livro “História da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo em documentos 1988-2009”, com Salomé Horta, diretora da biblioteca da UAlg, Nuno Ribeiro, autor do livro e Teresa Bispo, aluna do 1º curso de Gestão da ESTG.

Para terminar, há um momento Para Bien Sea com bolo de aniversário para celebrar os 36 anos desta ESGHT.

O evento é de acesso livre e decorre no Anfiteatro Ludgero dos Santos Sequeira, no Campus da Penha em Faro, a partir das 16h30.

