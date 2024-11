A estação náutica de Faro renovou a sua certificação

O Município de Faro recebeu, na passada sexta-feira, o certificado e bandeira relativos à renovação da certificação da sua Estação Náutica, válida até novembro de 2026.

A Cerimónia Pública de Renovação de Certificação das Estações Náuticas portuguesas decorreu no terminal do Porto de Leixões, em Matosinhos, no passado dia 15 de novembro, e representou mais um passo na consolidação e reconhecimento de Faro enquanto destino náutico de eleição, a nível nacional e internacional.

Recorde-se que a Estação Náutica de Faro foi certificada pela Associação Fórum Oceano, em novembro de 2018, por um período de cinco anos. O Município de Faro, enquanto entidade coordenadora, desenvolveu o procedimento de renovação da certificação da Estação Náutica de Faro que, após apreciação, foi agora renovada pela Fórum Oceano.

Esta renovação da certificação da Estação Náutica de Faro é o resultado do trabalho desenvolvido ao longo de cinco anos, que envolveu cerca de 70 entidades públicas e privadas que contribuíram com a sua participação e intervenção nas inúmeras iniciativas realizadas neste âmbito.

Destaque para a criação do site www.nauticalfaro.com, a Semana Náutica de Faro e a participação em várias iniciativas (feiras, exposições, encontros nacionais e internacionais, etc.) onde o Município de Faro esteve presente a divulgar a Estação Náutica de Faro dando a conhecer os parceiros envolvidos e as atividades que podem ser usufruídas no Município de Faro.