Estão abertas as candidaturas para o Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve

O Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve tem candidaturas abertas até ao próximo dia 20 de dezembro. Este curso, centrado num método de aprendizagem inovador, Problem Based Learning (PBL), comporta o ensino clínico desde o 1.º ano e destina-se apenas a estudantes já licenciados.

Para a edição do ano letivo 2025/2026, o Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve disponibiliza 96 vagas.

Este curso tem a duração de quatro anos, o seu programa é integralmente baseado em Problem Based Learning (PBL) e comporta o ensino clínico desde o 1º ano. Embora a maior parte destas características não seja inovadora, por si só, dado que outras escolas médicas estrangeiras as aplicam de uma ou de outra forma, a integração de todas elas no mesmo curso de Medicina só se verifica na UAlg.

Outra grande diferença em relação aos outros cursos de Medicina nacionais relaciona-se com os critérios de seleção: para além de ser necessário deter uma licenciatura, os candidatos são, também, submetidos a uma primeira fase de avaliação das suas capacidades cognitivas e, a uma outra, baseada na avaliação dos valores humanos. O contacto precoce com a Medicina Geral e Familiar (MGF) é outro dos fatores diferenciadores. Os cuidados de saúde primários são a pedra basilar para a promoção da saúde e para o controlo da doença em sociedades como a sociedade portuguesa. Este curso pretende educar os futuros médicos para uma abordagem alargada à pessoa e à comunidade.

Já com uma boa parte do seu corpo docente acreditado em Educação Médica pela Associação Europeia de Educação Médica, a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg tem como um dos seus objetivos o desenvolvimento da região do Algarve como um local atrativo para a prática da Medicina e formação de jovens médicos.

Mais informações aqui