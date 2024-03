Performance de poesia dá voz às mulheres em Faro

‘Roer o Silêncio’ vai juntar as autoras Sara Martins, Cláudia Tomé Silva, Ana Simon e Lady N, no dia 8 de março, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos em Faro.

Esta perfomance de poesia está na segunda edição, depois de ter estreado em 2023 no IPDJ.

“O Roer o Silêncio é um espaço de oportunidade para dar voz às mulheres, as quatro artistas, personificam assim, nos seus momentos individuais de performance, a sua arte, a sua verdade e a sua maneira de roer o silêncio”, revela a organização.

Sara Martins, autora de ‘No avesso das Horas’, lançado em 2019, não é desconhecida no mundo performativo, tendo iniciado o seu percurso no espectáculo Spoken Word, em 2020 com ‘No Avesso das Palavras’ ao lado do também autor, Tiago Marcos. Integra o ‘Roer o Silêncio’ com o momento performativo ‘O Esculpir da Sombra’, criado pela própria em 2021.

Cláudia Tomé Silva apresentará um momento inspirado na performance ‘Emoções Bárbaras’, originada do seu livro, com o mesmo nome, editado em 2021. Conta com uma participação especial do músico Mauro Amaral, na voz off.

Ana Simão, conhecida por Ana Simon, vencedora regional na competição Slam Portugal, em 2022, apresentará ‘Áspero’.

Lady N, nome artístico de Natália Correia, é uma rapper que lançou em 2012 o seu primeiro trabalho ‘Ponto de Partida’. No ‘Roer o Silêncio’ apresentará a complexidade das emoções e relações de consciência que nos ligam uns aos outros.

O evento tem início às 21h30, terá uma duração de 60 minutos e está classificado para maiores de 6 anos. A entrada tem um custo de 4 euros para sócios e 5 euros para não sócios. Após a programação das artistas, às 22h30, haverá um open mic.