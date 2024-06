Praias do Concelho de Faro receberam Bandeira Azul

Realizou-se na quinta-feira, dia 20 de junho, a cerimónia oficial do hastear das bandeiras azuis nas Praia de Faro, na Ilha do Farol e na Ilha Deserta, que marca o início da época balnear. Além da bandeira azul, a Praia de Faro foi ainda galardoada com a distinção de “Praia Acessível”, disponibilizando cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso ao mar a pessoas com mobilidade reduzida ou outras incapacidades, bem como rampas e passadiços de acesso ao areal.

Desde 1987 que a Associação Bandeira Azul da Europa tem vindo a reconhecer o empenho demonstrado pelo Município de Faro, bem como de outras entidades públicas, associações e concessionários, de forma a cumprir os critérios definidos para atribuir esta bandeira, que reconhece critérios ambientais, qualidade de água balnear, gestão da áreas balneares e os serviços de segurança nas zonas balneares.

Paralelamente, e tal como tem acontecido nos últimos anos, o Município de Faro voltou também a proceder a um conjunto de intervenções nestes espaços, de forma a preparar a abertura da época balnear no concelho, nomeadamente com a instalação de passadeiras nos areais, limpezas, abertura de instalações sanitárias equipadas e adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e serviços de limpeza e recolha de resíduos.