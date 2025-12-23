Proteção Civil de Loulé faz balanço da época de incêndios rurais

A Comissão Municipal da Gestão Integrada de Fogos Rurais de Loulé, a Comissão Municipal de Proteção Civil e o Centro de Coordenação Operacional Municipal, reuniram para o habitual balanço de final de ano relativo à época de incêndios rurais no concelho em 2025.

Segundo os dados apresentados, o concelho de Loulé registou um desempenho positivo na prevenção e gestão do risco de incêndios rurais, demonstrando que uma estratégia integrada e colaborativa pode gerar resultados significativos.

Embora tenha registado o maior número de incêndios de reduzida dimensão em comparação com os restantes municípios do Algarve, muitas destas ocorrências foram identificadas como falsos alarmes, o que reforça e valoriza a questão da vigilância constante e de uma rápida capacidade de resposta, nomeadamente na primeira intervenção. Valores refletidos na área ardida de cerca 5 hectares, sendo uma das menores desde o ano 2004.

As conclusões foram detalhadamente apresentadas na reunião presidida pelo presidente da Câmara, Telmo Pinto, que incluiu várias exposições sobre o trabalho desenvolvido a nível municipal nas áreas de planeamento, sensibilização e informação pública, prevenção, vigilância e combate a incêndios rurais no Município, agradecendo e enaltecendo o trabalho em rede das várias entidades.

De acordo com os intervenientes na reunião, a redução da área ardida resultou de diversos fatores, entre os quais o reforço dos meios e equipamentos disponíveis, o aumento das ações de vigilância e a intensificação das medidas de prevenção. Apesar das condições meteorológicas adversas que marcaram este período, destacou-se o empenho exemplar de todas as entidades envolvidas.

As apresentações que consubstanciaram o balanço do trabalho realizado foram promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé, através da chefe de Divisão Telma Guerreiro, por parte da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, através da técnica responsável pelo Gabinete Técnico Florestal, Susana Barreira. Seguidamente o Tenente André Santos da GNR apresentou o balanço das equipas de vigilância, móvel, a cavalo e motorizada. Por parte da GNR- Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, apresentou o balanço das equipas helitransportadas e equipas terrestres, o 1º Sargento Frederico Semedo. Para finalizar as apresentações o Comandante do Corpo de Bombeiros de Loulé, Irlandino Santos, apresentou as intervenções e resultados desta corporação.

Neste mesmo dia, e antes da reunião de balanço da época de incêndios rurais, foi ainda realizada uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) de modo presencial, tendo em conta os novos eleitos locais, onde foi apresentada pelo coordenador municipal de Proteção Civil, João Matos Lima, as principais competências deste órgão, as atividades e ocorrências com maior relevância da Proteção Civil Municipal, assim como a organização, no patamar municipal das diversas entidades que concorrem para a resposta às ocorrências no Município.

O CCOM é o órgão que tem como principal competência assegurar no âmbito territorial do respetivo Município, que todas as entidades imprescindíveis às operações de proteção e socorro se articulam entre si, garantindo os meios humanos e materiais considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.