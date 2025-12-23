Munícipio de Faro distribui 550 cabazes de Natal a famílias do concelho

O Município de Faro iniciou, a 18 de dezembro, e tem a decorrer até dia 23 de dezembro, a distribuição de 550 cabazes de produtos alimentares.

A entrega destes cabazes de Natal integra o conjunto de medidas e o compromisso com o apoio contínuo do Município de Faro em apoiar quem mais necessita. Esta iniciativa abrangeu famílias de todas as freguesias e territórios do Município, reforçando a sua ligação e o apoio permanente às famílias em situação de maior vulnerabilidade social e económica.

Com a seleção de bens alimentares e mantendo a preocupação pela sua constituição nutricional, o Município de Faro reforça a política de apoio à saúde e ao bem-estar das famílias acompanhadas e reitera a preocupação em proporcionar uma ceia de Natal digna. Procurando responder de forma justa e equitativa às necessidades dos seus munícipes e tendo em vista uma sociedade mais inclusiva, a distribuição dos cabazes é sempre efetuada em estreita articulação com as juntas de freguesia do concelho e várias entidades da rede social local, garantindo que este apoio chega a quem realmente precisa.

Segundo o munícipio esta medida serve para que possam melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, seguimos juntos, numa onda permanente de solidariedade que nos une em cada gesto, cada palavra, dia a dia.