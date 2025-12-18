Alexandra Teodósio toma posse da reitoria da UAlg

A cerimónia dos 46 anos da Universidade do Algarve decorreu esta quarta-feira, dia 17 de dezembro, e ficou marcada pela tomada de posse da nova reitora da Universidade do Algarve (UAlg), Alexandra Teodósio.
A sessão, que decorreu no Grande Auditório Caixa Geral de depósitos do Campus de Gambelas, contou com vários momentos e intervenções, destacando-se os discursos do reitor cessante, Paulo Águas, e da nova reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio.
Na sua intervenção, Paulo Águas fez um balanço do mandato que agora termina, sublinhando os principais desafios enfrentados e os avanços alcançados pela instituição ao longo dos últimos anos.
Já Alexandra Teodósio, a primeira ex-aluna e mulher a assumir o cargo de reitora na Universidade, sublinhou, no seu discurso, esse facto, afirmando que além de um marco pessoal, se trata de «uma oportunidade para reforçar o compromisso que todos devemos ter com o feminismo». Acrescentou ainda que «a importância simbólica e institucional deste dia (…) abrirá caminho para potenciar mais lideranças femininas com mérito, repor o desequilíbrio histórico, e alcançar uma verdadeira equidade de género em todas as áreas da academia».
No seu discurso, a nova reitora mencionou ainda alguns objetivos para o seu mandato, nomeadamente: aumentar a participação da comunidade académica na vida democrática, reduzir a taxa de abandono dos estudantes, uma das mais elevadas do país, aumentar a mobilidade de estudo ou estágio dos estudantes da UAlg para outros países e, ainda, mudar a forma como se ensina na Universidade do Algarve reforçando a importância do ensino-aprendizagem sustentável, através da inovação pedagógica e a promoção da investigação transdisciplinar, focada em ecossistemas como a economia azul, património ou saúde com a abordagem One Health, e a valorização do conhecimento como processo de criação de valor social e económico.
A cerimónia desta quarta-feira ficou ainda marcada pela atribuição do título de Professor Emérito a Adelino Canário e pelas entregas de prémios aos funcionários que completaram 25 anos de casa, aos diplomados com mérito no ano letivo de 2023/2024, Prémio 3MT-UAlg e Prémio Investigador UAlg.
O Carlos Almeida esteve presente na sessão e, minutos antes do seu início, entrevistou o reitor cessante Paulo Águas, a nova reitora Alexandra Teodósio e Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Pina.
Entrevista Paulo Águas, Reitor Cessante
Ver esta publicação no Instagram
Entrevista Alexandra Teodósio, Nova reitora
Ver esta publicação no Instagram
Entrevista António Pina, Presidente Câmara de Faro
Ver esta publicação no Instagram