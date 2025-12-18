Alexandra Teodósio toma posse da reitoria da UAlg

A cerimónia dos 46 anos da Universidade do Algarve decorreu esta quarta-feira, dia 17 de dezembro, e ficou marcada pela tomada de posse da nova reitora da Universidade do Algarve (UAlg), Alexandra Teodósio.

A sessão, que decorreu no Grande Auditório Caixa Geral de depósitos do Campus de Gambelas, contou com vários momentos e intervenções, destacando-se os discursos do reitor cessante, Paulo Águas, e da nova reitora da Universidade do Algarve, Alexandra Teodósio.

Na sua intervenção, Paulo Águas fez um balanço do mandato que agora termina, sublinhando os principais desafios enfrentados e os avanços alcançados pela instituição ao longo dos últimos anos.

Já Alexandra Teodósio, a primeira ex-aluna e mulher a assumir o cargo de reitora na Universidade, sublinhou, no seu discurso, esse facto, afirmando que além de um marco pessoal, se trata de «uma oportunidade para reforçar o compromisso que todos devemos ter com o feminismo». Acrescentou ainda que «a importância simbólica e institucional deste dia (…) abrirá caminho para potenciar mais lideranças femininas com mérito, repor o desequilíbrio histórico, e alcançar uma verdadeira equidade de género em todas as áreas da academia».

No seu discurso, a nova reitora mencionou ainda alguns objetivos para o seu mandato, nomeadamente: aumentar a participação da comunidade académica na vida democrática, reduzir a taxa de abandono dos estudantes, uma das mais elevadas do país, aumentar a mobilidade de estudo ou estágio dos estudantes da UAlg para outros países e, ainda, mudar a forma como se ensina na Universidade do Algarve reforçando a importância do ensino-aprendizagem sustentável, através da inovação pedagógica e a promoção da investigação transdisciplinar, focada em ecossistemas como a economia azul, património ou saúde com a abordagem One Health, e a valorização do conhecimento como processo de criação de valor social e económico.

A cerimónia desta quarta-feira ficou ainda marcada pela atribuição do título de Professor Emérito a Adelino Canário e pelas entregas de prémios aos funcionários que completaram 25 anos de casa, aos diplomados com mérito no ano letivo de 2023/2024, Prémio 3MT-UAlg e Prémio Investigador UAlg.

O Carlos Almeida esteve presente na sessão e, minutos antes do seu início, entrevistou o reitor cessante Paulo Águas, a nova reitora Alexandra Teodósio e Presidente da Câmara Municipal de Faro, António Pina.

Entrevista Paulo Águas, Reitor Cessante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RUA FM (@ruafm)

Entrevista Alexandra Teodósio, Nova reitora

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RUA FM (@ruafm)

Entrevista António Pina, Presidente Câmara de Faro