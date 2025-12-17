Portimão tem novo viaduto sobre a linha férrea

A Câmara Municipal de Portimão informou que o novo viaduto construído sobre a linha férrea, no âmbito da empreitada de eletrificação da Linha do Algarve, promovida pela Infraestruturas de Portugal, entra em funcionamento amanhã, dia 18 de dezembro de 2025.

Com a abertura do viaduto, a passagem de nível existente será encerrada à circulação rodoviária, passando o atravessamento da linha férrea na cidade a ser efetuado exclusivamente através da nova infraestrutura.

A autarquia esclarece que as alterações à circulação rodoviária decorrem unicamente do fecho da passagem de nível e da entrada em funcionamento do viaduto, bem como dos reajustes normais associados a esta mudança, quer por parte de quem circula naquele eixo, quer ao nível da operação dos transportes públicos.

Nas vias adjacentes não se verificam quaisquer alterações, mantendo-se inalterados os atuais sentidos de trânsito, acessos e organização viária.