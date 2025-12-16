Vila Real de Santo António prepara candidatura de 4 milhões de euros para requalificar infraestruturas desportivas

O Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, esteve esta segunda-feira, 15 de dezembro, em Vila Real de Santo António, numa visita acompanhada pelo diretor regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Ricardo Pinto. A deslocação integrou a iniciativa governamental «Portugal Real» e serviu para avaliar no terreno o estado das infraestruturas desportivas do concelho.

Durante o encontro com os responsáveis autárquicos, foi apresentada a necessidade de uma intervenção profunda em vários equipamentos municipais, cuja requalificação está a ser preparada para candidatura ao Comité Olímpico de Portugal. No total, o município prevê submeter um pedido de financiamento na ordem dos 4 milhões de euros.

A visita incluiu uma passagem pelas principais infraestruturas desportivas, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo, pela vice-presidente Patrícia Jerónimo e pelo vereador Fernando Horta. Segundo a autarquia, o desgaste acumulado dos equipamentos exige uma resposta urgente, tanto para garantir condições de segurança como para manter o concelho como referência nacional na área do desporto.

Entre as prioridades identificadas está o Pavilhão Multiusos, uma obra que permanece por concluir e cuja finalização é considerada essencial para dar resposta às necessidades dos clubes e das modalidades de pavilhão.

As Piscinas Municipais foram outro dos pontos destacados, carecendo de intervenções ao nível da manutenção, modernização e eficiência energética.

Já no Complexo Desportivo, a substituição integral dos relvados foi apontada como fundamental para assegurar a prática diária de centenas de jovens atletas e o acolhimento de treinos de alto rendimento.

A agenda incluiu ainda visitas ao Padel Clube de VRSA e ao Clube de Ténis de VRSA, dois exemplos do dinamismo associativo local. Ambos os clubes já submeteram candidaturas próprias ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), com o acompanhamento do município, aguardando agora decisão sobre o financiamento.

Para o executivo municipal, o investimento no desporto vai além da vertente social e formativa. Vila Real de Santo António tem vindo a afirmar-se como destino de Alto Rendimento, recebendo atletas e equipas de elite ao longo de todo o ano, um fator com impacto direto na hotelaria, restauração e comércio local.

Com a conclusão das candidaturas previstas até ao final do ano, a Câmara Municipal pretende assegurar os meios financeiros necessários para requalificar o património desportivo e reforçar a atratividade do concelho para a prática desportiva em todas as suas dimensões.