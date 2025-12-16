A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

Soundcloud Instagram Facebook Youtube Spotify

A TUA RÁDIO NO SUL

JÁ TOCOU
 
A TOCAR
 
VAI TOCAR
 
Hospital de Faro realiza cirurgia com técnica inovadora

Data

Atualidade

Cirurgia do cancro da mama no Algarve realiza cirurgia com técnica da endoscopia pela primeira vez, no passado dia 4 dezembro.

 

Em declarações ao Sul Informação, Gabriela Valadas, coordenadora clínica do centro de mama da Unidade Local de Saúde do Algarve, esta técnica é uma vantagem ao nível da cicatriz final e que permite «uma recuperação muito mais rápida e com menos dor.”

Cirurgiões e enfermeiros do Centro de Mama na ULS do Algarve dizem que este é considerado mais um passo importante no tratamento deste tipo cancro que, todos os anos, afeta 450 a 500 pessoas no Algarve, a grande maioria mulheres.

 

De acordo com Gabriela Valadas, esta é uma cirurgia que requer «mamas relativamente pequenas, pela abordagem, pelo acesso e pela capacidade de reconstrução». Para além deste avanço a coordenadora clínica explica que esta técnica não se tornará a principal forma de tratamento do cancro da mama.

 

O Centro de Mama da ULS Algarve torna-se no único a implementar esta técnica a sul do Tejo, e segundo Gabriela Valadas, este tipo de cirurgia passará também a ser feita no Hospital de Portimão, «assim que haja um caso com indicação para isso».

 

Mais informações em sulinformação.pt

Soundcloud Mixcloud Spotify Apple

Copyright © RUA FM. | Made by: Nova Página