Hospital de Faro realiza cirurgia com técnica inovadora

Cirurgia do cancro da mama no Algarve realiza cirurgia com técnica da endoscopia pela primeira vez, no passado dia 4 dezembro.

Em declarações ao Sul Informação, Gabriela Valadas, coordenadora clínica do centro de mama da Unidade Local de Saúde do Algarve, esta técnica é uma vantagem ao nível da cicatriz final e que permite «uma recuperação muito mais rápida e com menos dor.”

Cirurgiões e enfermeiros do Centro de Mama na ULS do Algarve dizem que este é considerado mais um passo importante no tratamento deste tipo cancro que, todos os anos, afeta 450 a 500 pessoas no Algarve, a grande maioria mulheres.

De acordo com Gabriela Valadas, esta é uma cirurgia que requer «mamas relativamente pequenas, pela abordagem, pelo acesso e pela capacidade de reconstrução». Para além deste avanço a coordenadora clínica explica que esta técnica não se tornará a principal forma de tratamento do cancro da mama.

O Centro de Mama da ULS Algarve torna-se no único a implementar esta técnica a sul do Tejo, e segundo Gabriela Valadas, este tipo de cirurgia passará também a ser feita no Hospital de Portimão, «assim que haja um caso com indicação para isso».

