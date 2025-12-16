A Fórmula 1 vai regressar a Portimão em 2027 e 2028

A cidade de Portimão vai receber a Fórmula 1 em 2027 e 2028.

Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, anunciou oficialmente o regresso da mais prestigiada competição do automobilismo mundial.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha mostrado previamente a intenção de concretizar a Fórmula 1 em Portimão durante a Festa do Pontal, em Quarteira, em Agosto. O anúncio oficial foi feito esta terça-feira, dia 16 de dezembro, pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.

A Fórmula 1 voltará a passar pelo Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, por dois anos seguidos, circuito que já acolheu o Grande Prémio de Portugal em outras edições, nomeadamente em 2020 e 2021.