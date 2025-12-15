47º aniversário da Universidade do Algarve conta com tomada de posse da nova reitora

A Universidade do Algarve assinala o seu 46º aniversário, no dia 17 de dezembro, com uma sessão solene, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, Campus de Gambelas, que terá como momento central a tomada de posse da nova Reitora, Alexandra Teodósio, integrando um programa dedicado ao reconhecimento do mérito académico, científico e profissional da sua comunidade.

O Cortejo Académico, marcado para as 15h30, dará início à cerimónia, que contará com representantes dos vários órgãos da instituição, docentes, estudantes, pessoal não docente e convidados.

O programa tem início com a intervenção do Reitor cessante, Paulo Águas, seguindo-se a intervenção do Presidente do Conselho Geral da UAlg, Álvaro Beleza. Depois, terá lugar a tomada de posse da nova Reitora e da Equipa Reitoral, que assumem formalmente funções neste novo ciclo da Universidade.

Num segundo momento, sobem ao palco três representantes da comunidade académica: um funcionário, o Presidente da Associação Académica e um docente, cujas intervenções refletem o olhar de diferentes corpos da Universidade sobre o presente e o futuro da instituição.

Em linha com a tradição do Dia da Universidade, a cerimónia será também dedicada ao reconhecimento do mérito e da carreira.

O programa inclui a entrega de medalhas e diplomas aos funcionários que completam 25 anos de serviço na Universidade, num gesto de reconhecimento pela dedicação e contributo para a construção e afirmação da Instituição ao longo das últimas décadas.

Seguir-se-á a entrega do Prémio Universidade do Algarve aos diplomados com mérito no ano letivo de 2023/2024, distinguindo os melhores estudantes e o seu desempenho académico de excelência.

A cerimónia será também palco para a apresentação dos novos doutores UAlg, sublinhando a importância da formação avançada e da investigação desenvolvida na Universidade, bem como a renovação da massa crítica ao serviço da ciência e da região.

No domínio da investigação e da comunicação de ciência, está ainda prevista a entrega do Prémio 3MT-UAlg e do Prémio Investigador UAlg, que valorizam a capacidade de síntese e divulgação científica, bem como a qualidade e o impacto da produção científica realizada na instituição.

Haverá igualmente um momento dedicado ao agradecimento aos funcionários e docentes aposentados em 2025, reconhecendo publicamente o percurso e o compromisso de quem, ao longo de anos, contribuiu para o crescimento da Universidade do Algarve.

A sessão contará ainda dois momentos musicais, conferindo uma nota de celebração cultural ao Dia da Universidade, intercalando os momentos protocolares.

O programa culmina com a intervenção da Magnífica Reitora, Alexandra Teodósio, que, no seu primeiro discurso oficial enquanto dirigente máxima da Instituição, irá partilhar a visão e as prioridades estratégicas para este novo ciclo na vida da Universidade do Algarve.

A sessão será também transmitida online no Canal de YouTube e Facebook da UAlg.