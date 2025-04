RUA FM transmite debate das Legislativas’25

Com vista às próximas Eleições Legislativas, que decorrem no dia 18 de maio, o Núcleo Pedagógico da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve organiza amanhã à tarde, dia 22 de abril, um debate político com a representação de todos os partidos com assento parlamentar.

Marcam presença Daniel Viegas (IL), Rodrigo Teixeira (Livre), José Gusmão (BE), Saúl Rosa (PAN), Pedro Pinto (Chega), Jorge Botelho (PS), Cristóvão Norte (PSD), Mário Cunha (CDU).

A moderação do debate vai estar a cargo dos jornalistas do Sul Informação Elisabete Rodrigues e Pedro Lemos.

A RUA FM associou-se a esta iniciativa e vai transmitir o debate, na íntegra entre, as 16h30 e as 18h30.

Por isso, já sabes, sintoniza-e em 102.7 FM ou em rua.pt.