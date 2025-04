Silves: Dia da Mãe vai ter muita atividade física e apoia causas sociais

O Município de Silves volta a promover o evento Silves Tour que se realiza no Dia da Mãe, a 4 de maio, com início marcado para as 09h30 no Complexo das Piscinas Municipais de Silves.

A iniciativa, que é uma referência a nível regional pela sua vertente desportiva e de solidariedade irá apoiar, em 2025, a instituição particular de solidariedade social Castelo de Sonhos, sediada na cidade de Silves, com a missão de “facultar apoio à criança na área da educação e da saúde, prevenindo-a de situações de risco social, físico, psicológico e moral, minimizando a pobreza familiar e prestando apoio social onde se incluem os cuidados diversos ao domicílio”.

Como habitualmente, a campanha ‘#EuAjudo!’ desafia todos a adquirir a t-shirt do evento, cujas verbas angariadas reverterão para a instituição apoiada. As t-shirt têm o custo de 6 euros (tamanho de adulto) e de 4 euros (tamanho de criança) e poderão ser adquiridas antecipadamente no Complexo das Piscinas Municipais de Silves, Juntas de Freguesia do concelho ou no dia do evento, no local.

O Silves Tour disponibiliza diferentes percursos e modalidades de participação que se adaptam a todas as idades e necessidades, tais como a marcha-corrida (integrada no calendário regional do IPDJ), com dois percursos opcionais de 6,5 km e 11,4 km e o passeio guiado de Bicicleta / BTT, com uma distância de 20 km e grau de dificuldade médio/baixo e uso obrigatório de capacete.

Também a caminhada Mini Mamã está de regresso para assinalar o Dia da Mãe. A 9.º edição da iniciativa consiste num percurso de 2 km pela ciclovia da zona ribeirinha, com um programa de atividades direcionadas para toda a família, especialmente para as mães e crianças de todas as idades, podendo ser efetuada em passeio com carrinhos de bebés, triciclos, bicicletas, trotinetas, entre outros. Haverá, ainda, junto ao Complexo das Piscinas Municipais de Silves o Espaço Mini Mamã, com diversos jogos, gincana de bicicleta e aulas de grupo para toda a família.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória (para efeitos de seguro desportivo) no portal do Município, aqui ou no local.

A correr, caminhar, de bicicleta, carrinho de bebé…estão todos convidados a participar no evento Silves Tour, a apoiar a IPSS Castelo de Sonhos e a associarem-se à campanha “Lixo Zero 0 – Ambiente 100”, uma iniciativa que tem o objetivo de sensibilizar todos os participantes para a necessidade de redução do lixo e diminuição da sua pegada ambiental, sendo solicitado que cada participante traga a sua garrafa/cantil para que, durante a prova, a organização possa enchê-la.

Este ano o Silves Tour conta com as entidades parceiras IPSS Castelo de Sonhos, Instituto Português do Desporto e Juventude, Programa Nacional de Marcha e Corrida, o Plano Nacional de Ética no Desporto e o Programa Nacional de Desporto Para Todos; e com o apoio das Frutas Lurdes, Frutas Mourinho, Frutas Tereso, Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Agrupamento de Escolas de Silves, BTT Algarve Maniacs; Clube BTT de Silves, Associação Extremosul, Clube Xelb, Grupo Aventura e Desporto de Alcantarilha-Gare, ADECT – Associação Desportiva e Cultural de Tunes, Altimetria – Associação Desportiva, Núcleo de BTT dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves e Guarda Nacional Republicana – Destacamento Territorial de Silves.