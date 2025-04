Festival Dias do Jazz traz 9 grandes concertos a Faro

De 30 de abril a 25 de maio a cidade de Faro acolhe um conjunto de concertos para celebrar ‘Os Dias do Jazz’, um festival organizado pelo Teatro das Figuras inteiramente dedicado ao género musical que nasceu em Nova Orleans, no final do século XIX.

O concerto de abertura terá lugar no Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30 de abril, no Teatro das Figuras, às 21h30, com Zé Eduardo e a Jazz Mission Big Band, uma formação criada após um convite do Instituto Cultural de Macau para assinalar o 25º aniversário da passagem daquele território de Portugal para a República Popular da China.

A convite do Teatro das Figuras o virtuoso compositor e pianista brasileiro Amaro Freitas apresenta-se na companhia da Orquestra de Jazz do Algarve, no dia 4 de maio, pelas 19h00. O seu novo disco ‘Y’Y’ é uma homenagem à floresta, em especial à Floresta Amazónica, cujas sonoridades inspiraram este último álbum.

Com uma programação itinerante, Os Dias do Jazz passam por outras salas da capital algarvia, como é o caso do Teatro Lethes que acolhe o concerto Wax & Boogie – Rhythm & Blues Project, no dia 10 de maio, pelas 21h00. Este espectáculo promete transportar o público para o início do século XX através da voz de Ster Wax e do talento de David Giorcelli ao piano.

Pelo Club Farense e integrados no ciclo ‘Glass of jazz’ que alia música a uma prova de vinhos, passam os concertos dos veteranos Sávio Araújo Quarteto, a 11 de maio, e de Murraças, Marques e Rijo Lda Trio, no dia 25 de maio, com início às 18h00. Ainda no Club Farense apresenta-se no âmbito do festival, a formação Algarve Jazz Colective, um grupo de artistas com ligações à região, que celebra a criatividade e o improviso com canções originais que espelham as diferentes influências de cada um. Este concerto acontece no dia 17 de maio às 19h00. Os bilhetes para os concertos que têm lugar no Club Farense podem ser adquiridos no local, no próprio dia do evento.

O mais recente projecto de Carlos Bica, ’11:11′ é outra das propostas desta edição. A um dos mais conceituados contrabaixistas portugueses juntam-se alguns dos mais talentosos nomes de uma nova geração de músicos portugueses, para um momento singular, a ter lugar no Jardim da Alameda, ao final da tarde de dia 16 de maio, pelas 20h00.

Os Dias do Jazz prosseguem com Gonçalo Neto que apresenta ‘Little Dinosaur’, um disco que viaja por vários estilos desde rock, jazz e country/folk. O guitarrista faz-se acompanhar por Mauro Cottone (contrabaixo), João Guerra (bateria), José Soares (saxofone alto) e Nicolò Rici (saxofone tenor) e apresenta-se no dia 22, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, pelas 21h30.

A Orquestra de Jazz de Espinho é também uma das convidadas desta edição d’Os Dias do Jazz com o espectáculo ‘Radiohead Recomposed’. Na génese deste novo projecto está um processo de recomposição para o qual a Orquestra convidou vários compositores a preparar uma colecção de arranjos dos temas mais icónicos dos britânicos Radiohead. O concerto acontece no dia 24 de maio, às 21h30 no Teatro das Figuras.

O Festival Os Dias do Jazz é uma iniciativa do Teatro das Figuras que visa promover este género musical, trazer artistas conceituados bem como nomes emergentes do sector, apresentando espectáculos em vários locais do concelho, na procura fazer chegar a multiplicidade do jazz a diferentes públicos.

Os bilhetes para os concertos que têm lugar no Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou aqui.