20 mil visitantes batem recorde no Albufeira Sea Fest

A quarta edição do Albufeira Sea Fest contou com a maior participação de sempre – 20 mil visitantes – ao longo dos 3 dias do certame (17, 18 e 19 de abril). Surf, Skate Workshops, Arte, Cultura e Artesanato, Best Trick 4 Cash, Skate, Trotinetes, Inline, Zumba, Kids Area, Jogos Tradicionais, Atividades em Família, Música, muita música transformaram a Praça e a Praia dos Pescadores na festa a que ninguém quis faltar e que contou ainda com a participação da RUA FM.

O Sea Fest, uma organização do Município de Albufeira com o apoio da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, é uma “iniciativa dedicada à Juventude e às famílias, que ano após ano se tem vindo a consolidar como o evento âncora durante as férias da Páscoa” sublinha o presidente da Câmara Municipal de Albufeira. “A nível musical, para além dos cabeça de cartaz: Carolina Deslandes, Richie Campbell e Ivandro, à semelhança de outros eventos, fazemos questão de dar palco aos nossos artistas, artesãos e associações locais, sem esquecer o envolvimento com a comunidade e o comércio na envolvente do evento” destaca José Carlos Rolo.

De 17 a 19 de abril, o Sea Fest regressou à Praça e à Praia dos Pescadores que, nesta quarta edição superou todas as expectativas, tendo contado com a presença de 20 mil visitantes, entre albufeirenses, residentes de vários pontos do algarve, incluindo muitos turistas portugueses e estrangeiros.

“Esta é a grande Festa da Juventude e da Família” refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinhando que “ano após ano a iniciativa tem vindo a consolidar-se como evento âncora das férias da Páscoa, atraindo milhares de visitantes”.

José Carlos Rolo agradeceu a colaboração de todos os parceiros do evento, tendo destacado a presença de várias associações locais. No entanto, frisou “ao nível das comidas e bebidas houve a preocupação de reduzir ao mínimo a oferta, porque esta festa é para todos, incluindo a restauração e o comércio local que, também, têm que ganhar com a realização do Albufeira Sea Fest”. O autarca destacou “a vertente social do evento”.

Foi realizada a venda de rifas, com sorteio do Skate oficial do Sea Fest e de um passeio de barco pela costa (oferta da AlgarExperience) que rendeu um total de cerca de 800 euros, valor que vai ajudar na aquisição de uma cadeira de rodas vertical, que custa cerca de 36 mil euros, para um munícipe de Albufeira que não tem possibilidade de adqurir um equipamento tão caro, mas imprescindível à sua mobilidade no dia-a-dia.

Para além da maior adesão, este ano o certame incluiu um maior número de atividades e mais diversificadas, com destaque para simulações de salvamento com a ajuda de meio aquático, rastreios e aconselhamento na área da prevenção da saúde em geral e dos cuidados a ter na praia e uma componente ambiental bem vincada com a presença da tenda da Educação Ambiental do Município, que promoveu ações de sensibilização, ensinou a construir um hotel para insetos, comedouros reciclados e bombas de sementes, promoveu a recolha de lixo “Trash Surfers” e ajudou na produção do Skate Oficial do evento. O GAJ – Gabinete da Juventude de Albufeira também marcou presença para dar a conhecer o serviço e a programação até ao final do ano.

O presidente José Carlos Rolo afirma, ainda, que “trazer a sensibilização ambiental para eventos especialmente vocacionados para a juventude é uma mais-valia que temos que potenciar na sequência da recente candidatura de Albufeira a Destino Turístico Sustentável, pois as alterações comportamentais e as boas práticas têm que começar desde cedo”.

ASUR, nome artístico do albufeirense Filipe Neves, artista de arte urbana com vários trabalhos realizados em Albufeira e em várias partes do mundo, elaborou um mural dedicado às questões ambientais, nomeadamente à vida marinha, que retratou sob a forma de uma tartaruga numa tela gigante.