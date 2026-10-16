A Universidade do Algarve (UAlg) promove, entre 19 de outubro de 2026 e 25 de junho de 2027, a UAlg C+, uma iniciativa que pretende aproximar a academia da comunidade, através do acesso ao património científico, cultural e social da instituição.

O projeto pretende incentivar a participação dos cidadãos na vida universitária, promovendo a aprendizagem ao longo da vida, a curiosidade intelectual e a partilha de conhecimentos entre gerações.

A oferta formativa está organizada em seis áreas: Saúde e Bem-estar; Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente; Economia, Gestão e Turismo; Sociedade e Património; Artes e Espetáculo; e Tecnologias.

Os módulos terão a duração de uma hora e meia e decorrerão em diferentes espaços da Universidade do Algarve, incluindo o Campus da Penha. As atividades poderão incluir aulas teóricas e práticas, oficinas, saídas de campo e outras metodologias adaptadas aos conteúdos e às áreas de conhecimento.

A iniciativa destina-se a todas as pessoas interessadas em aprender e participar num ambiente universitário inclusivo, não sendo exigidas habilitações académicas específicas. A diversidade de experiências pessoais, profissionais e culturais é considerada uma mais-valia para a comunidade de aprendizagem que o projeto pretende construir.

A UAlg disponibiliza apoio presencial às inscrições no Balcão do Estudante, no Campus da Penha, edifício do Instituto Superior de Engenharia, às sextas-feiras, entre as 10h00 e as 12h00.

Para mais informações, os interessados podem contactar a organização através do endereço de correio eletrónico universidadecomunitaria@ualg.pt.