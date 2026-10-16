A Associação de Futebol do Algarve (AFA) foi distinguida na Cerimónia dos Prémios Boas Práticas da Bandeira da Ética 2026, realizada esta quinta-feira, no Centro de Juventude de Lisboa, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da campanha “O Fair-Play Joga em Casa”.

A distinção foi recebida por João Pedro Gomes, presidente da Direção da AFA, a convite do presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Ricardo Gonçalves. O reconhecimento é atribuído no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto.

A campanha pretende promover o desportivismo, o respeito, a igualdade e os valores éticos, reforçando a importância de uma conduta exemplar dentro e fora dos recintos desportivos. A iniciativa destaca que o fair-play deve estar presente não só nos jogos e nas bancadas, mas também no quotidiano, através de comportamentos pautados pela empatia e pela lealdade.

A AFA sublinha que esta distinção é também um reconhecimento do contributo dos clubes filiados, parceiros, embaixadores e restantes instituições e personalidades que se associaram à campanha, permitindo alargar o seu alcance e afirmar a ética desportiva no Algarve.

A cerimónia de 2026 distinguiu ainda outras entidades algarvias. O Sporting Clube Farense recebeu uma menção honrosa pelo projeto “Farense com Valores – Educar pelo Desporto”, enquanto o Departamento de Futebol de Formação do Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense foi distinguido com uma menção honrosa na categoria de Departamento.

Por sua vez, o Departamento de Educação Física da Escola Secundária Pinheiro e Rosa recebeu o prémio de Departamento, ex aequo.

Os Prémios Boas Práticas da Bandeira da Ética reconhecem o trabalho de clubes e associações desportivas, municípios, escolas e outras entidades que integram a promoção dos valores éticos na sua atividade.

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