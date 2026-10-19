Dia 23 de outubro, o Centro Cultural de Lagos, recebe o espetáculo de dança contemporânea ‘O que torna-‘.

Um solo de dança contemporânea que nasce de uma pesquisa sobre a mudança como espaço de transformação. Numa realidade social cada vez mais virtual e tecnológica, o corpo físico transforma-se, através de uma metamorfose líquida, em corpo máquina sem se questionar sobre o caminho. Entre o desejo de mudança e a força de permanecer, entre a inevitabilidade da transformação e a resistência, são exploradas as ruturas que nos t ornam diferentes. É nesse processo de nos tornarmos outros, nós próprios. É nesse lugar que encontramos o sentido de parar, reparar e tornar novamente.

Com Direção artística e interpretação : Susana Vilar; Co-criação musical : Daniela Amaral Cardoso e Pedro Salvador; Co-criação e assistência : Sofia Brito

Apoio dramatúrgico : Ricardo Falcão; Cenografia e iluminação: Felipe Silva; Figurinos e design 3D : Ana Soares e Gabriel Serra; Direção de Produção : Alicja Gladysz; Comunicação e divulgação : Marta Santana Gonçalves; Produção : AORCA; Co-produção : Câmara Municipal de Lagos; Apoios : DGARTES; Centro Cultural de Lagos, OPART, E.P.E/Estúdios Victor Córdon, A CRL – CentralElétrica, Projeto 23 Milhas, Teatro Aveirense, Associação de Dança de Lagos, Junta de Freguesia São Gonçalo de Lagos.

O espetáculo estará em exibição dia 23 de outubro às 10h30 e 21h30 no Centro Cultural de Lagos