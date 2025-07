Venda geral de bilhetes para o Festival F começa amanhã

O Festival F celebra este ano a sua 10.ª edição de uma forma muito especial: uma programação alargada a quatro dias de música e experiências culturais, de 04 a 07 de setembro, no coração histórico de Faro. Devido à grande procura, a fase de pré-venda, inicialmente limitada a 1000 passes gerais e 1000 bilhetes diários por dia de festival, foi alargada para 1500 unidades em cada categoria. Esta primeira fase de venda termina já hoje, 31 de julho. A partir de amanhã, os bilhetes estarão disponíveis, já com preços de venda geral, nos locais habituais.

Com cerca de 100 atuações distribuídas por nove palcos, o Último Grande Festival de Verão volta a afirmar-se como uma plataforma incontornável da música portuguesa e uma das grandes experiências culturais do País.

Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Ana Moura, Pedro Abrunhosa, Dino D’Santiago com a Orquestra do Algarve, Os Quatro e Meia, Bispo, Revenge of the 90’s, Sara Correia, Julinho KSD, Nenny, Buba Espinho, Mundo Segundo & Sam The Kid, Ana Bacalhau, Mizzy Miles, Nena, IOLANDA, Rita Rocha, entre muitos outros, compõem uma edição histórica que celebra a música nacional em todas as suas formas — da pop ao fado, do hip hop à eletrónica, da tradição à vanguarda, da estreia à consagração, e da experiência intimista ao grande espetáculo.

Em 2025, a festa prolonga-se até domingo, 07 de setembro, num dia muito especial que coincide com o Dia da Cidade de Faro. Um presente duplo, tanto para a cidade como para todos os que fazem parte desta história. Nesse dia, a programação será de luxo, com um preço reduzido e ainda mais acessível às famílias.

O Festival F reforça o seu espírito inclusivo com propostas para todas as idades, desde atividades para famílias e crianças (com destaque para Nina Toc Toc) a momentos pensados para os fãs mais fiéis e para todos os que visitam Faro em busca de novas descobertas.

Durante quatro dias, o público é convidado a viver Faro de forma única, através de múltiplos palcos espalhados pela zona histórica da cidade:

Palco Sagres (Ria)

Palco Lusíadas (Sé)

Palco Matrizauto (Magistério)

Palco Bandida (Quintalão)

Palco Castelo

Palco Museu

Palco Músicos

Palco Arco

Silent Party by Bandida do Pomar

Organizado pela Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Teatro das Figuras e Sons em Trânsito, o Festival F continua a crescer e a reforçar a sua missão: valorizar a música portuguesa, apoiar novos talentos e contribuir para o desenvolvimento cultural e social da cidade de Faro.

Quatro dias de muita música e experiências culturais vividas entre muralhas, praças e jardins.

Bilhetes disponíveis em www.festivalf.pt e locais habituais.