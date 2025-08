Supertaça do Algarve Futebol joga-se este sábado com transmissão na RUA FM

O Estádio da Nora, nas Ferreiras, será o palco da Supertaça do Algarve Futebol | Lusíadas Saúde, que se disputa no próximo dia 2 de agosto, às 19 horas, entre o Portimonense Sporting Clube e o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense e vai ter transmissão em direto na RUA FM, com relatos de Nélson Soares e José António Pires.

Este confronto coloca frente a frente o campeão da Liga Algarve Futebol | Diagonal Seguros e o vencedor da Taça do Algarve Futebol | Eva Transportes, referente à época 24/25.

A Associação de Futebol do Algarve e a Lusíadas Saúde, renovaram recentemente um acordo de patrocínio para o naming da Supertaça do Algarve Futebol 25/26.

O evento conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e do Futebol Clube de Ferreiras.

A entrada do evento é livre.