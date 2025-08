Ualg: Número de estudantes em medicina aumenta para 96

A Universidade do Algarve (UAlg), através da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB), dará início ao ano letivo 2025/2026 com 96 novos estudantes no Mestrado Integrado em Medicina (MIM), conforme estabelecido no contrato-programa firmado em 2021 com o Governo e as Municípios do Algarve, com o objetivo de alargar e modernizar o ensino da medicina e a investigação clínica e biomédica na Instituição.

Este aumento representa uma resposta às necessidades de formação médica na região sul do País, bem como à elevada procura verificada desde a 1.ª edição do curso, em 2009/10. Para a atual edição, a 17.ª, foram admitidas 410 candidaturas ao processo de seleção.

O MIM-UAlg é um curso com a duração de 4 anos, aberto exclusivamente a pessoas detentoras, no mínimo, de uma licenciatura (diploma de 1.º ciclo) numa das áreas estabelecidas pelo regulamento de candidatura e seleção. A referida formação base de 1.º ciclo permite a creditação dos dois primeiros anos do mestrado, pelo que os estudantes iniciam a sua formação no 3.º ano.

A receção aos novos estudantes inclui a XI Cerimónia da Bata Branca, que terá lugar no próximo dia 2 de setembro de 2025, às 14h00, no Grande Auditório do Campus das Gambelas. Este evento simbólico é reservado aos estudantes do 3.º ano do curso de Medicina, assinalando a transição para a componente clínica da sua formação e o início do contacto direto com os serviços de saúde e os utentes.

A Cerimónia da Bata Branca é organizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina (NEMed) da Associação Académica da Universidade do Algarve, em colaboração com a FMCB e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM).

Com o propósito de reforçar o corpo docente de carreira, ao longo de 2025 serão abertos concursos para as categorias de Professor Auxiliar (7 vagas), Professor Associado (4 vagas) e Professor Catedrático (1 vaga). Em março de 2025, foi aberto um concurso para 5 vagas de Professor Auxiliar e, em julho, outro concurso para 4 vagas de Professor Associado. Está prevista, a curto prazo, a abertura de um concurso para uma vaga de Professor Catedrático e um segundo concurso para duas vagas de Professor Auxiliar.

Mais informações sobre o Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas em: https://fmcb.ualg.pt/curso/1916