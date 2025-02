Vila Real de Santo António festeja o Carnaval com desfile, bailes e muita animação

O município de Vila Real de Santo António celebra o Carnaval com uma programação diversificada que decorre em todas as freguesias do concelho, entre os dias 19 de fevereiro e 7 de março.

Os festejos incluem desfiles, bailes, DJs e concursos de máscaras, sempre com entrada livre.

No dia 27 de fevereiro (quinta-feira), o Carnaval invade as três freguesias do concelho, com o desfile infantil a acontecer, em simultâneo, na Praça Marquês de Pombal, em VRSA, na zona poente do casino, em Monte Gordo, e no Largo Manuel Cabanas, em Vila Nova de Cacela.

A partir das 10h00, a comunidade escolar sai à rua com os seus disfarces e alegria contagiante, num momento de festa que culmina num espetáculo musical.

A tradição continua viva na freguesia de Monte Gordo com o Carnaval Popular, organizado pela comunidade local. O desfile acontece no dia 4 de março (terça-feira), a partir das 15h00, num percurso que terá início frente ao Hotel Vasco da Gama e irá percorrer a Avenida Infante D. Henrique.

O concurso «Rainha do Carnaval», dedicado à comunidade escolar, abre as festividades, no dia 19 de fevereiro.

Na freguesia de Vila Real de Santo António, os bailes de Carnaval regressam à Praça Marquês de Pombal, oferecendo noites de música e animação com o Grupo +2 (28 de fevereiro), Acordeanima (1 de março), Nelson Santos (2 de março) e Duo Reflexo (7 de março), sempre às 22h00.

Em Monte Gordo, a festa decorre numa tenda instalada no lado poente do Casino, prometendo alegria todas as noites, a partir das 22h00, ao som de Duo Reflexo e Dj Cabeça (1 de março) e Zé Aníbal e Dj Miax (2 de março). Nelson Santos e Dj Mel animam a noite de 3 de março, que também terá direito a um concurso de máscaras. Os bailes em Monte Gordo encerram com uma matiné, no dia 4 de março, às 15h00, com Ângelo Correia e um concurso de máscaras infantil.

Os eventos são organizados pela Câmara Municipal de VRSA, em colaboração com as Juntas de Freguesia de Vila Real de Santo António, Monte Gordo e Vila Nova de Cacela.

O Carnaval Popular é uma iniciativa organizada pela população de Monte Gordo.