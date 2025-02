Investigadora da UAlg é a nova Embaixadora do Pacto Europeu para o Clima

Vânia Serrão Sousa, investigadora da Universidade do Algarve, foi selecionada como embaixadora do Pacto Europeu para o Clima, uma iniciativa da Comissão Europeia para impulsionar ações concretas em prol da sustentabilidade e da mitigação das alterações climáticas.

O Pacto Europeu para o Clima, lançado em 2020, tornou-se uma força motriz na promoção da ação climática e na implementação de mudanças sistémicas em toda a Europa. Coordenado pela Direção-Geral da Ação Climática da Comissão Europeia, este pacto visa criar uma comunidade capacitada para a transformação ambiental, através da partilha de conhecimento, ferramentas e recursos com base em dados científicos.

Esta nomeação surge na sequência das iniciativas desenvolvidas pela investigadora no polo da UAlg do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade (CENSE), no âmbito da Green Week Europeia, através do projeto europeu Sustainable Horizons (SHEs), coordenado pela Universidade do Algarve.

O trabalho que tem desenvolvido resultou num convite para estar presente na Green Week da Comissão Europeia, em Bruxelas, em 2023, consolidando o seu envolvimento ativo na promoção da sustentabilidade e da ação climática.

Vânia Serrão Sousa tem uma vasta experiência em investigação na área do ambiente, com foco nos recursos hídricos. Como embaixadora do Pacto Europeu para o Clima, pretende promover a literacia climática, através de seminários, palestras públicas e projetos comunitários, centrados no papel fundamental da água na adaptação e mitigação das alterações climáticas. “O meu objetivo é inspirar comunidades e decisores a adotarem práticas hídricas sustentáveis e, através do conhecimento científico, capacitar as pessoas para impulsionar ações climáticas com impacto a nível local, regional, nacional e da União Europeia.”

Esta nomeação reforça o compromisso da Universidade do Algarve com a sustentabilidade e a investigação aplicada às mudanças climáticas, promovendo o envolvimento da comunidade académica e local em iniciativas que fazem a diferença para o futuro do planeta.