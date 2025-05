VRSA: Bizarra Locomotiva promete noite intensa no ciclo Sons de Dentro

O próximo espetáculo do ciclo Sons de Dentro vai levar os Bizarra Locomotiva ao Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no dia 17 de maio.

“Preparem-se para uma noite intensa e visceral com Bizarra Locomotiva, uma das mais icónicas bandas do metal industrial português. Com quase três décadas de carreira, a locomotiva continua a acelerar, unindo peso, teatralidade e uma energia demolidora em palco”, revela a organização.

O espetáculo tem início às 22h00 (abertura de portas às 21h30).

Os bilhetes, com um custo de 8 euros, estão à venda e, bol.pt e na bilheteira do Centro Cultural António Aleixo.