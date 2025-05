XI OPTO recebe mais de 10 mil pessoas

O OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve decorreu entre os dias 7 e 9 de maio, em Albufeira, e contou com um programa diverso.

Organizado pelo Município de Albufeira, em conjunto com a Direção de Serviços da Região Algarve da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o evento recebeu cerca de 10 mil pessoas que tiveram oportunidade de contactar com as 70 entidades presentes.

O Pavilhão Desportivo de Albufeira recebeu entidades de diversas áreas, desde o Ensino Secundário e Profissional e Ensino Superior, passando também pelas Línguas, Mobility e Study Abroad, e muitos outros setores de atividade. As entidades participantes puderam mostrar o seu trabalho nas dezenas de expositores montados no recinto, e esclarecer as dúvidas dos alunos que iam passando pelo espaço.

Num momento em que milhares de jovens se confrontam com a necessidade de escolher que rumo vão seguir nos próximos anos, o OPTO tem como principal objetivo dar a conhecer aos alunos o conjunto amplo de possibilidades de escolha à sua disposição. Para isso, o espaço acolheu estudantes de várias escolas do concelho, bem como de outros municípios da região do Algarve e do Alentejo.

Ao longo dos três dias do evento, o recinto acolheu mais de 100 atividades paralelas. Além de várias demonstrações culinárias e de confeção de cocktails, o OPTO recebeu várias atuações musicais, e outras performances artísticas. No espaço exterior, o destaque foi para as demonstrações cinotécnicas e de cavalaria a cargo da GNR, bem como para a já habitual parede de escalada montada por elementos do Exército.

Visita do Vice-Presidente da Câmara de Albufeira, Cristiano Cabrita

Torre de Escalada do Exército

Pouco depois da abertura de portas no primeiro dia, o espaço recebeu a visita de uma comitiva composta por elementos do executivo municipal, bem como das entidades organizadoras. Foi lá que o vice-presidente e vereador com os pelouros da juventude e empreendedorismo, Cristiano Cabrita, sublinhou a importância de “continuar a apostar em iniciativas direcionadas aos jovens, procurando capacitar as novas gerações para os desafios do futuro”.

Visita do Vice-Presidente da Câmara de Albufeira, Cristiano Cabrita

Além das dezenas de atividades que se realizaram durante os três dias do evento, o OPTO contou também com a atuação do rapper Don Lui, que encerrou a programação do primeiro dia. O músico albufeirense foi o embaixador oficial do evento, e passou também por várias escolas do concelho nas semanas que antecederam a sua realização.

O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo, considera que o evento “foi um sucesso, que esperamos poder dar um contributo para apoiar os jovens num momento de escolhas difíceis”.

Fotos: Câmara Municipal de Albufeira