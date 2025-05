Faro: Primavera Literária traz muita literatura – e não só – para todas as idades

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa e o Jardim da Alameda João de Deus acolhem entre 14 e 18 de maio o Primavera Literária.

O 7º Festival Literário e a 47ª Feira do Livro de Faro vão promover diversas apresentações de livros, conversas, recitais de poesia e espetáculos musicais, com a presença de diversos autores e artistas de renome, numa organização do Ginásio Clube de Faro e o apoio da Papelaria e Livraria Sagres.

A abertura oficial da Primavera Literária acontecerá no dia 14 de maio, às 16h30, no átrio da Biblioteca, com a visita à Exposição de Pintura ‘Autores Portugueses’, seguindo-se uma visita à Feira do Livro e o lançamento de livro ‘Vida na Praia’ – editado pela ALFA, na Casa do Autor.

O dia termina com o recital ‘Mulher, Posso e Mando’ por Maria Vilalobos e músicos convidados, no Jardim da Alameda – Palco Casa do Sabino, a partir das 18h30.

No dia 15 de maio, 5ª feira, às 17h00 tem lugar a apresentação de livro ‘As Trapezistas’ de Ana Zanatti e conversa com a autora, moderada por Ana Isabel Soares, na Casa do Autor. Às 18h00, no Palco Casa do Sabino, Teolinda Gersão estará à conversa com Adriana Freire Nogueira, para a apresentação do seu livro ‘Autobiografia não escrita de Martha Freud’.

O auditório da Biblioteca acolhe de seguida, às 19h00, o recital de Poesia ‘As portas que Ary abriu’, com Ana Zanatti, Miguel Martins, José Anjos e Rui David. Às 21h30, no mesmo local, teremos ‘Môce dum Cabréste’, com Dário Guerreiro, um espetáculo para maiores 16 anos.

Na 6ªfeira, dia 16 de maio, às 17h30, Vera Marciano apresenta o seu livro ‘Porta Azul – Era uma vez uma casa’, na Casa do Autor. Às 18h30, no Auditório da Biblioteca, Fernando Alvim conversa com Pedro Duarte sobre “os 10 livros que nunca lerei antes de morrer”, e às 19h00, na Casa do Autor, Adriano Batista apresenta o livro ‘Antes Que Chovam Laranjas’ de Ivo Machado. O dia termina no Palco Casa do Sabino, com a atuação de Carlos Bica Quarteto 11:11, às 20h00, integrado nos Dias do Jazz.

No sábado, dia 17 de maio, a vasta oferta dirigida às famílias tem início logo às 11h00, da qual destacamos as várias horas do conto que acontecerão ao longo do dia, ‘O Elefante Gilberto’ com Sónia Godinho, ‘Sim, Sr. Presidente’ por Paula Fernandes, ‘O Sr. do Turbante e a Sra. Extravagante’ das Fazedoras de Histórias e a atividade ‘Reciclar?’, pelo serviço educativo da BMF.

Para o público geral, as sessões de apresentação de livros começam às 10h30, na Casa do Autor com ‘1924 Silves – As Vozes da Resistência’ de António Guerreiro, seguindo-se às 11h30 as ‘Partilhas sobre parentalidade’ com Marisol Anselmo e Patrícia Sancho. Às 14h30 acontece a apresentação de Conto Ilustrado ‘Era Uma Vez a Festa da Pinha’ de Luís Barriga e às 15h30 as ‘Conversas de Colher da Avó Maria’ de Maria de Jesus Bispo.

Às 16h00, o Palco Casa do Sabino acolhe a conversa com Maria Francisca Gama e Filipa Fonseca Silva, moderada por Adriana Nogueira e às 17h00, na Casa do Autor, Francisco Moita Flores apresenta ‘Agora e na Hora da Nossa Sorte’.

Os Feel Good Band, às 18h00, no Palco Casa do Sabino animarão o final da tarde e o dia terminará com o podcast ‘Assim ou Assado’, com o rapper Sam The Kid e o professor Marco Neves, às 19h00, no Auditório da Biblioteca.

O festival Primavera Literária encerra no domingo, dia 18 de maio, com um programa alargado e muita animação. Às 10h00 os Terminal Studios organizam uma Oficina e caminhada criativa e são várias as atividades dinamizadas para famílias, das quais destacamos, no período da manhã, a leitura encenada com ilustração ao vivo por Pedro Seromenho e ‘O homem da gaita’ por João Violão. À tarde, poderemos participar no Piquenique de Livros por Paula Cusati e assistir à Hora do Conto e várias atividades lúdicas e interativas com Susana Jorge.

Para o público em geral, às 11h00, acontecerá apresentação da editora Art°. 37 por Joaquim Coelho e às 14h30, Cláudia Sofia Sousa apresenta o seu mais recente livro ‘A morte não é nada’; segue-se às 15h30 a apresentação de livros Coleção Espúria com Vítor Gil Cardeira, Pedro Jubilot, Luís N e Dário Agostinho. Às 17h00 ‘João de Deus convida…’ será o Passeio Literário, com Teatro e Poesia com Pedro Monteiro e o Coletivo Espúria. Pedro Chagas Freitas irá conversar com o público e apresentar o seu livro ‘Hospital de Alfaces’, às 18h00.

‘Celebrando a Vida’ será o Concerto de Beto Kalulú e músicos convidados que encerrará esta edição do Festival Primavera Literária.

O público escolar terá várias atividades dirigidas a alunos do pré-escolar e 1º ciclo, sendo convidado a conhecer a exposição ‘Primavera dos Espantalhos’, com trabalhos realizados por vários Jardins de Infância do concelho, e as famílias encontrarão várias opções de animação da leitura ao final da tarde nos dias de semana Ao longo de todos estes dias, algumas atividades decorrerão permanentemente, como é o caso da 47.ª Feira do Livro de Faro, entre as 10h00 às 20h00, no Jardim da Alameda, o ‘BooK Tinder’, dinamizado pela Associação Sê Mais Sê Melhor, e a ‘Mostra de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira’ no IPDJ.